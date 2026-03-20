En política hay una diferencia que suele pasarse por alto, pero que define casi todo: no es lo mismo tener el poder que marcar la agenda y lo ocurrido esta semana volvió a exhibir esa fractura con una claridad brutal.

La presidenta de la República tiene el poder formal, encabeza el Ejecutivo, administra el aparato del Estado y, en teoría, fija las prioridades nacionales, en cualquier diseño institucional serio, eso debería bastar para ordenar al sistema político y concentrar la atención pública en los asuntos urgentes del país.

Pero la realidad mostró otra cosa.

Bastó un mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la plataforma X, llamando a realizar aportaciones a una asociación civil para apoyar a Cuba, para que el oficialismo entero se moviera en automático, gobernadores, legisladores, dirigentes y cuadros partidistas salieron a exhibir respaldo, depósitos, adhesiones y disciplina pública, no fue una reacción espontánea, fue una señal de obediencia política, quiza una muestra de a quien le deben el cargo.

Y hubo un dato todavía más revelador: la propia presidenta se subió a esa agenda, el mensaje del expresidente no se quedó en redes ni en la militancia, fue retomado en la mañanera y convertido en tema de conversación desde el poder formal, es decir, la agenda marcada desde fuera no solo fue seguida por el aparato político, sino validada desde la presidencia.

Ahí está el fondo del problema.

Porque México tiene demasiados frentes abiertos como para cambiar de tema por reflejo, ahí está la revisión del T-MEC, con presiones crecientes y costos potenciales para la economía mexicana, ahí están los niveles de violencia que siguen golpeando regiones enteras del país, ahí está la división interna en el partido gobernante después del rechazo a la reforma electoral y del viraje hacia un Plan B trasladado a estados y municipios, ahí está el repunte del sarampión, que exhibe la fragilidad del sistema de salud y ahí está también el costo estratégico de que México haya quedado fuera del nuevo escudo regional contra el narcotráfico en América Latina.

Esa era la agenda nacional; Pero dejó de serlo en cuestión de horas.

Y cuando eso ocurre, el problema ya no es anecdótico, es institucional, porque el poder formal puede seguir en Palacio Nacional, pero la capacidad de ordenar prioridades, disciplinar a la clase política y desplazar la conversación pública parece seguir en otra parte.

Eso tiene nombre: dualidad de poder.

Una presidenta con el cargo; Un expresidente con la agenda.

Y en política, esa ecuación pesa más de lo que muchos quieren admitir, porque cuando gobernadores y legisladores responden con mayor rapidez a un mensaje de un expresidente que a la acumulación de crisis del país, lo que se revela no es lealtad, es dependencia, y cuando además la propia presidencia incorpora ese impulso externo a su narrativa cotidiana, lo que era dependencia se convierte en subordinación institucional.

Al final, el problema no fue un tuit; El problema fue lo que ese tuit exhibió.

La presidenta tiene el poder, pero López Obrador sigue marcando la agenda.

Y cuando en un país quien ya no gobierna decide de qué se habla, lo que existe no es una transición concluida, sino una presidencia condicionada.

No es influencia; No es acompañamiento; Es poder sin responsabilidad.

La frase, entonces, no admite rodeos:

El poder puede tener oficina, pero quien marca la agenda, manda.

POSDATA:

“…inhumano lo que sucede con el pueblo cubano, aclaro, NO con el régimen, celebro el apoyo por humanidad, pero ¿no hay sectores mexicanos que necesitan ese apoyo?…”

Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ que pensamos Primero los Pobres, los mexicanos antes que otros!!!!

​​​​​​​​​Abelardo Pérez Estrada

Empresario, Analista, Expresidente CANACINTRA