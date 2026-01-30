Morelia, Mich.- Viernes 30 de enero de 2026.- Un adulto mayor, a bordo de su automóvil, arrancó en reversa, embistió a un motociclista y su unidad terminó arriba de otro automotor; además, en la maniobra, dañó el costado derecho de una camioneta. En el incidente resultaron heridos el motorista y el hombre de la tercera edad, trascendió en la cobertura de la noticia.

El aparatoso percance se registró durante la tarde de este viernes sobre la calle Puente de Alvarado, muy cerca de la avenida Francisco I. Madero Poniente, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial y paramédicos de dicha corporación, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

Los rescatistas también atendieron al presunto responsable del incidente, quien no requirió traslado a un nosocomio; aparentemente se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, comentaron fuentes policiales.

Se apreció que el vehículo del hombre de la tercera es un Ford Escort, color blanco, con placa 967XCW. La motocicleta siniestrada es una Italika, color negro con detalles en verde y matrícula L6E79G. El otro coche afectado es un Dodge Neón, color rojo, con lámina PTY505A; y la camioneta dañada es una Toyota Tacoma, color rojo.

Los agentes de la Guardia Civil se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar los automotores siniestrados.

