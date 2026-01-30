Zinapécuaro, Michoacán, 30 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó a José Luis Solórzano, de Grupo Herso, y a Eduardo Ramírez Díaz, de Citelis, las dos primeras áreas del Parque Bajío donde desarrollarán obras de infraestructura con una inversión superior a los 6 mil 300 millones de pesos. Las empresas también estarán a cargo de la promoción y atracción de inversiones a este parque industrial, ubicado en el municipio de Zinapécuaro.

“Hoy damos un paso decisivo al asignar las áreas de desarrollo a las dos primeras corporaciones responsables de ejecutar este proyecto. Nos honra que ambas sean de origen michoacano, fueron seleccionadas por el Comité de Evaluación, pionero en el país, mediante un proceso riguroso que acreditó su eficiencia financiera, solvencia, cumplimiento normativo y alineación de las políticas con los intereses públicos”, destacó el mandatario.

Ramírez Bedolla anunció que próximamente se sumará una tercera empresa al desarrollo del parque para la generación de negocios. “Con el Parque Bajío nuestra entidad inicia una nueva etapa en su historia industrial en la que el crecimiento económico impulsa el bienestar social con el fortalecimiento del PIB regional y la creación de empleos bien pagados y de alta gama. Hoy podemos afirmar que, gracias al Plan México, el Plan Michoacán y la colaboración de la iniciativa privada, nuestro estado está avanzando y tiene rumbo claro en materia empresarial, industrial y generación de empleo”, celebró.

Se trata de uno de los 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó instalar en el país, como parte del Plan México, una estrategia integral para reducir los índices de pobreza al fortalecer la economía y el bienestar, de la cual, Michoacán se convirtió en el primer estado en firmar con la federación el convenio para industrializar la nación.

Con una extensión de 342 hectáreas, el Parque Bajío se coloca como el segundo Polo de Desarrollo más grande del país, además de que cuenta con una ubicación geográfica, logística y conectividad privilegiadas, ya que el 50 por ciento del Producto Interno Bruto regional está en su entorno, es decir, fábricas y prestadores de servicios, y tiene línea directa con el puerto de Lázaro Cárdenas.

En representación del secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, la directora general de Innovación de Trámites, Janet de Luna Jiménez, coincidió que el Parque Bajío tiene todo para convertirse en un caso de éxito y en un referente por la forma en que ha llevado a cabo la coordinación intersecretarial para el desarrollo de los proyectos, y el diseño para su administración.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, informó que las acciones a desarrollarse dentro del Parque Bajío generarán en los próximos 10 años 27 mil empleos formales y especializados, se beneficiará de manera directa a 1.3 millones de personas de la región Cuitzeo y será una opción laboral real para más de 11 mil estudiantes de carreras técnicas que egresan cada año de las instituciones educativas.

Acompañaron al gobernador las y los titulares de las secretarías de Finanzas, Luis Navarro; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; de Educación, Gabriela Molina; y de Bienestar, Andrea Serna. También, la presidenta del Comité de Atracción de Inversión de Michoacán, Miriam Pacheco Hernández; el alcalde de Zinapécuaro, Jordán Reyes García; entre otras autoridades federales, estatales y municipales, y representantes de los sectores empresarial e industrial del estado.