Los trabajos de campo de los peritos especializados y elementos policiales, encabezados por ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), continúan en el estado de Oaxaca, a fin de integrar la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en el Corredor Interoceánico, reportando un avance en cuanto a intervenciones respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y la práctica de peritajes, entre otras acciones.

Personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) ha mantenido comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales involucradas y relacionadas con las acciones, con el objetivo claro de avanzar en el plan de investigación, priorizando, como se ha señalado, la reparación integral del daño a las víctimas, en estrecha coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que lo sucedido sea investigado conforme a derecho.

Aunado a las diligencias en mención, encabezadas por personal de la FECOR, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares, además de contar ya con diversos informes sobre los hechos, tales como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica, identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia, entre otros.

La Fiscalía General de la República seguirá informando oportunamente sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo, además reitera su compromiso con las víctimas, con la seriedad y objetividad de la investigación. Cabe mencionar que, ya asciende a 14 los muertos por el descarrilamiento de tren en el sur de México; fallece una mujer que estaba siendo atendida.