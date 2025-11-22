Pátzcuaro, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro la exposición “Somnia: visiones interiores”, integrada por más de 30 obras del artista michoacano Elías Rodríguez Ávila, seleccionadas de una producción mayor a mil 500 piezas.

En representación de la titular de la Secum, Tamara Sosa, el director de Producción Artística y Desarrollo Cultural, Luis Gabino Alzati Ruiz, destacó la importancia de preservar y difundir el legado del maestro Elías Rodríguez. Agradeció a la familia del creador por el trabajo de resguardo y promoción de su obra y convocó al público a visitar y compartir esta exposición que muestra una parte esencial de su universo artístico.

Felipe Rodríguez Moreno, sobrino del artista, subrayó la conexión personal y creativa que mantuvo con su tío, a quien recordó como un maestro capaz de convertir sus paisajes íntimos en imágenes de resonancia colectiva. Agradeció a la Secum y a su familia por hacer posible este reencuentro con su obra.

El corte de listón estuvo a cargo de la titular del recinto, Erandi de Jesús Díaz Barriga, y los hermanos del artista Felipe y Alfonso Rodríguez, quienes coincidieron en la relevancia de mantener viva la obra del creador, marcada por influencias europeas de finales del siglo XIX y XX, y caracterizada por paisajes, escenas surrealistas y atmósferas oníricas.

“Somnia: visiones interiores” invita al público a explorar un territorio donde el sueño y la vigilia se entrelazan, a través de figuras simbólicas, criaturas híbridas y escenarios que revelan la profundidad del imaginario del artista. La muestra, de entrada libre, permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2026.