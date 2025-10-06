La Unión, Guerrero.- 06 de octubre de 2025.- Un auto impactó contra la guarnición de un puente de la autopista Siglo XXI, en el tamo Las Cañas – Feliciano, dejando como saldo preliminar una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró la tarde de este lunes, a la altura del kilómetro 266 + 000 del donde se salió de control un vehículo Mazda 3 de color rojo, con placas PTB-685-C y se proyectó contra la citada protección.

Otros usuarios de la vialidad pidieron ayuda y al sitio se movilizó personal de Auxilio Vial, así como los paramédicos de ambulancias AMBUMED, quienes auxiliaron a la señora María Estela G., de 78 años de edad, vecina de Morelia. La afectada manifestó que por sus medios se trasladaría a un sanatorio.

Los agentes de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones se encargaron de realizar los correspondientes peritajes y aseguraron la unidad siniestrada para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.

RED 113