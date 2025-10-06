Morelia, Mich.- Lunes 06 de octubre de 2025.- El automovilista baleado durante la mañana de este lunes en la Tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, falleció posteriormente en una clínica particular de la capital michoacana, esto debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El ahora difunto respondía al nombre de César Augusto G., de aproximadamente 50 años de edad. El atentado tuvo lugar sobre la Avenida Andrés Quintana Roo esquina con Nicolás Bravo.

Trascendió que un sujeto a bordo de una camioneta blanca se le acercó a la víctima, le disparó y escapó. El ofendido estaba dentro de su coche Chevrolet Aveo, color rojo. Unos familiares del susodicho lo auxiliaron y lo canalizaron a una clínica privada, pero momentos después feneció.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendieron las averiguaciones correspondientes del asunto y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

RED 113