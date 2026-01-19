Uruapan, Mich.- 19 de enero de 2025.- Este lunes fue localizado el cadáver de un lavacoches debajo de un puente, en la colonia La Quinta, al poniente de la ciudad de Uruapan; hasta el momento se ignoran las causas del deceso.

Trabajadores del Parque Nacional que realizaban labores de limpieza de la Barranca de La Guerra realizaron el hallazgo del cuerpo a la altura de la Avenida Anillo de Circunvalación, por lo que de inmediato notificaron a los sistemas de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar y confirmaron que el masculino tenía varias horas de haber fallecido, así que resguardaron la zona con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Luego de las actuaciones por parte de la Fiscalía, el cuerpo fue recuperado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios que permitan establecer las causas del deceso; el hoy occiso fue identificado como Omar N., mejor conocido como “El borrego”, quien laboraba como lavacoches en la zona de La Quinta.