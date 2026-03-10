Morelia, Mich.- Martes 10 de marzo de 2026.- Un hombre, al parecer en situación de calle, fue encontrado muerto debajo de un puente vehicular ubicado en el entronque de la autopista Morelia–Aeropuerto/Morelia–Recinto Ferial, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que aparentemente el susodicho sufrió una caída de su propia altura.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes en el referido sitio, muy cerca de Ciudad Salud, en la zona de Atapaneo. Unas personas observaron al masculino inerte a la orilla del camino y avisaron al número de emergencias. Posteriormente acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que vestía un pantalón de mezclilla azul.

Unos oficiales acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Después arribó la Unidad de Atención Inmediata, cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, a efecto de conocer las causas de la defunción.