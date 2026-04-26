Acapulco, Guerrero, 26 de abril de 2026.- En el marco de la 68 Asamblea General Ordinaria de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), se llevó a cabo la elección de la nueva Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, la cual será encabezada por Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La designación se realizó por consenso y con el respaldo unánime de las y los titulares de turismo de las 32 entidades federativas, reconociendo la trayectoria, liderazgo y capacidad de articulación del funcionario michoacano en favor del desarrollo turístico nacional.

Durante la asamblea, celebrada en el puerto de Acapulco previo al Tianguis Turístico de México 2026, se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre estados para consolidar al turismo como un motor estratégico de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social en el país.

El actual presidente de Asetur, Bernardo Cueto Riestra, refrendó su compromiso de continuar impulsando una agenda conjunta que priorice al turismo como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que agradeció el respaldo de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo federal, para seguir fortaleciendo las políticas públicas del sector.

Roberto Monroy García tomará protesta en la próxima Asamblea General Ordinaria, desde donde impulsará estrategias de promoción, conectividad e innovación turística, en beneficio de todos los destinos del país.