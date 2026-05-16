Con el objetivo de brindar las condiciones para que morelianas, morelianos y visitantes disfruten del gran concierto por el 485 Aniversario de nuestra ciudad, el Gobierno Municipal anuncia los cortes viales que se realizarán para este magno evento.

En ese sentido, se informa que los primeros cierres a la circulación iniciarán la noche del sábado 16 de mayo, cuando, tras el tradicional encendido de la Catedral de Morelia, se hagan cortes viales sobre la avenida Madero desde El Nigromante hasta Morelos Sur, así como cortes parciales a Abasolo, Guillermo Prieto e Ignacio Zaragoza.

El domingo continuarán cerrados los mismos puntos, mientras que el lunes se ampliarán a la calle Benito Juárez y Allende, en tanto que esta última vialidad tendrá cortes alrededor de su cruce con Galeana.

Adicionalmente y considerando la afluencia al magno evento, se prevén cortes posteriores en Morelos Norte y vialidades aledañas.

Por lo anterior, se invita a conductores, usuarios del transporte público y ciudadanía en general a tomar precauciones y planear sus tiempos de traslado, tanto en sus actividades previas, como en el arribo al gran concierto que el Gobierno de Morelia tiene preparado para nuestra ciudad.