Vista Hermosa, Mich., 16 de mayo de 2026.- Dos jóvenes de 18 años de edad fallecieron presuntamente por ahogamiento en un camino lateral del Río Duero, en la zona colindante entre los municipios de Vista Hermosa e Ixtlán de los Hervores.

De acuerdo con la información recabada por este medio, las autoridades ministeriales realizaron actuaciones en el Ejido La Angustia, sobre el camino que comunica de la carretera La Luz hacia San Cristóbal, luego del reporte sobre dos personas sin vida en las inmediaciones del afluente.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel R. y Dominic Ch., ambos de 18 años y originarios del municipio de Pajacuarán, quienes presuntamente ingresaron al río y fueron arrastrados por la corriente.

Tras el reporte, autoridades de auxilio y corporaciones de seguridad desplegaron labores de búsqueda en la zona, localizando posteriormente a los jóvenes sin signos vitales.

La Fiscalía General del Estado continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho.

AGENCIA RED 113