Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2026.- “Ser maestra o maestro en Michoacán significa muchas veces enseñar en condiciones difíciles, pero también acompañar a niñas, niños y jóvenes en momentos clave de sus vidas”, expresó el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, en el marco del Día de la Maestra y el Maestro. Señaló que el trabajo docente tiene un impacto directo en la construcción de comunidades más unidas, con mayores oportunidades y mejores condiciones para las nuevas generaciones.

En Michoacán, miles de docentes trabajan diariamente en escuelas urbanas, rurales e indígenas, desempeñando una labor que va más allá de las aulas, “la educación sigue siendo uno de los principales factores para reducir rezagos sociales y ampliar oportunidades para jóvenes y familias. En muchos municipios, las y los maestros también representan una figura cercana para orientar, acompañar y generar entornos de convivencia”, precisó el líder perredista.

Octavio Ocampo consideró que fortalecer la educación pública implica valorar el esfuerzo cotidiano del magisterio y atender las necesidades que enfrentan las escuelas en distintas regiones del estado. Indicó que hablar de educación también es hablar de prevención de la violencia, acceso a oportunidades y desarrollo comunitario, ya que detrás de cada estudiante que permanece en las aulas existe el trabajo constante de una maestra o un maestro.

Asimismo, señaló que el PRD Michoacán continuará impulsando una agenda que coloque a la educación como una prioridad para Michoacán, reconociendo que invertir en las y los docentes significa apostar por el bienestar, la estabilidad de las comunidades y el futuro de miles de jóvenes michoacanos.