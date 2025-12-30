Morelia, Mich.- Lunes 29 de diciembre de 2025.- Un taquero murió tras sufrir un aparente infarto cuando atendía el negocio denominado “Taquería El Tambor”, ubicado a un costado de la Plazuela de Capuchinas, en el Centro Histórico de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes y fue reportado al número de emergencias 911. El establecimiento se localiza en la calle Velázquez de León, a escasos metros de la vialidad Ortega y Montañés.

De acuerdo con las fuentes, el comerciante comenzó a sentirse mal de salud y, en determinado momento, se desmayó. Algunas personas solicitaron ayuda y, al lugar, arribaron cuerpos de auxilio, quienes le aplicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP); sin embargo, el paciente no reaccionó y se confirmó su deceso.

Posteriormente, los agentes acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas realizaron las diligencias respectivas. La identidad del susodicho no fue expuesta. Finalmente, los familiares del difunto efectuaron los trámites necesarios para darle sepultura.