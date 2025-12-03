Morelia, Michoacán; 3 de diciembre de 2025.-El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, en compañía de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, sostuvo una reunión de trabajo con vecinos y representantes de las colonias 10 de Junio y Rubén Jaramillo, con la finalidad de dar seguimiento al proceso de regularización.

En el encuentro, efectuado en las oficinas del Centro Administrativo de Morelia (CAM), se revisaron los avances de los expedientes, los requisitos pendientes y las gestiones que se realizan de manera coordinada con las instancias estatales y federales correspondientes, para lograr la escrituración definitiva de los predios.

El secretario, Yankel Benítez Silva refrendó la instrucción del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener una atención cercana y permanente a las familias que por años han solicitado certeza jurídica sobre sus viviendas.

Los vecinos reconocieron la disposición del gobierno municipal para avanzar en la solución de esta demanda histórica.

El Ayuntamiento de Morelia continúa trabajando de forma coordinada y transparente hasta concretar la regularización total de estas colonias.