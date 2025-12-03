Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- Con el incremento al salario mínimo, se materializa uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores michoacanos y del país, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que con el acuerdo del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de incrementar en un 13 por ciento el salario mínimo general, también se eleva la justicia laboral para miles de michoacanos.

“Al pasar el salario de 278.80 pesos a 315.04 pesos en 2026, esto reducirá de manera significativa la pobreza laboral” resaltó Ramírez Bedolla tras puntualizar que se fortalecerá la economía familiar y se avanza en la consolidación de la transformación del país.

Explicó que dicho aumento representará un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos en 2026, con lo cual se alcanzará a cubrir lo correspondiente a dos canastas básicas.

Con ello se rompe con los mitos de la época neoliberal de que el incremento al salario mínimo generarían inflación y baja inversión en el país, ya que, este incremento representa más del 154 por ciento en los últimos años de los Gobiernos de la transformación, refirió el gobernador.

Reconoció el compromiso del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, de impulsar un acuerdo entre el sector obrero y empresarial, con lo cual se promueve el desarrollo tanto de Michoacán como de México.