Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2026.- El personal paramédico y de atención prehospitalaria del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), atendió durante 2025 20 mil 493 hechos viales ocurridos en diversos puntos del estado.

De acuerdo al reporte de la institución, en el 27 % de los siniestros se vieron involucradas motocicletas; es decir, 5,720 casos. Esto significa que, en promedio, uno de cada cuatro percances viales atendidos por el CRUM involucró a este tipo de vehículos, lo que resalta la vulnerabilidad de sus conductores.

Morelia se posiciona como el municipio con mayor demanda de servicios de emergencia al registrar dos mil 341 hechos viales, le siguen ciudades con alto flujo vehicular como Uruapan con mil 300, Zamora con 821, Lázaro Cárdenas con 712 y Pátzcuaro reportó 565.

Ante estas cifras, la SSM hace un llamado a la población para extremar precauciones al conducir. Acciones fundamentales como el uso correcto del casco en motociclistas, el cinturón de seguridad en automovilistas y el respeto estricto a los límites de velocidad no son solo normas, sino factores que marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

En caso de accidente o emergencia médica, se exhorta a la población a comunicarse al 911. A través de este reporte, el CRUM gestiona la asistencia inmediata y la coordinación con la red hospitalaria estatal para garantizar una atención rápida y eficiente.