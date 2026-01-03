Penjamillo, Michoacán, 3 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de 6.5 kilómetros de tramo carretero San José Rábago–Vado Blanco, de los municipios de Numarán y Penjamillo, con una inversión estatal de 24.2 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales.

“Las carreteras son muy importantes para Michoacán, como esta, porque son las venas que le dan viabilidad, movilidad y tránsito a nuestra producción agropecuaria”. Resaltó el mandatario al referir que el estado es líder en producción de berries y aguacate del país.

Además, el gobernador destacó la importancia de esta carretera, la cual acorta los tiempos de traslado de los granos que se producen en la región, siendo esta zona una de las más productivas a nivel nacional.

Explicó que desde el inicio de la administración, se arrancó con un esquema de rehabilitación de la red carretera estatal como es el caso del tramo Cuitzeo-Zináparo donde fueron intervenidos 123 kilómetros con 384.1 millones de pesos.

En tanto que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, resaltó que estas obras que construye el Gobierno de Michoacán, son sin deuda, además de que se avanza en obra pública, como desde hace décadas no se construía en la entidad.

Acompañaron al gobernador María Martínez Ruiz, presidenta municipal de Penjamillo; José Díaz Camarena, presidente municipal de Numarán; las diputadas locales Belinda Iturbide Díaz y Melba Albavera Padilla; Alejandro Vargas Acosta, presidente del Comité Directivo estatal de la CMIC; José Antonio Luna Hernández, beneficiario de la comunidad de Vado Blanco y Rogelio Zárate Luna, encargado del orden.