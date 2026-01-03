Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2026.- Si aún no has ido a conocer el nacimiento monumental de la Villa Navideña del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), aún estás a tiempo.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, detalló sus pormenores, subrayando el valor cultural de las piezas y la representatividad de las diversas regiones del estado que lo conforman.

La cabeza del Niño Dios está realizada en tejido de chuspata de lhuatzio, y está recostado en una carreta de madera elaborada en Quiroga. Mientras que la vestimenta de la Virgen María fue confeccionada a mano, su aureola está hecha de palma de Jarácuaro, mientras que su cabeza es en tejido de chuspata de lhuatzio. La aureola de San José está hecha de palma de Jarácuaro, mientras que su báculo de madera tallada es de Tzintzuntzan, su cabeza también es de tejido de chuspata de lhuatzio. Estas dos últimas figuras cuentan con 5 metros de altura.

El ángel tiene una altura de 5 metros y su vestimenta también fue hecha a mano. Su aureola y sus alas fueron elaboradas de palma de Jarácuaro, y su cabeza es tejido de chuspata de lhuatzio. Mientras que los Reyes Magos, la corona de Melchor y su cofre son de madera tallada de Tzintzuntzan, la corona y cofre de Gaspar son de Santa Clara del Cobre, y la copalera de Baltazar es de barro de Capula. Las túnicas de los tres fueron realizadas a mano, y sus cabezas son tejido de chuspata de lhuatzio.

El pastor cuenta con un sombrero de palma; el camello está elaborado por palma de la región del lago de Pátzcuaro, además de diversos decorados en textiles. El caballo está cubierto de costal de henequén y está decorado con sopladores de chuspata de la región de Tzintzunzan. El elefante fue realizado de manera artesanal con fibras de tule de Cuitzeo y sus colmillos están forrados de lazo de henequén.

El burro está cubierto de costal de henequén, y decorado con sombreros de palma, de la región de Jarácuaro. El buey está decorado con característicos platos capulineados de barro de Capula, y además está cubierto de fibra de coco; y finalmente, el borrego fue elaborado de estopa, sus patas y cabeza están hechas de porta vasos de palma de la región de Pátzcuaro.