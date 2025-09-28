Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025.- Con una participación de mil atletas, el Gobierno de Morelia, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), llevó a cabo con gran éxito la primera edición de la Carrera Atlética “Morelia Por la Patria 2025”, donde los corredores Mariana Castro y Eduardo Martínez se coronaron como los campeones absolutos de de 5 y 10 kilómetros, respectivamente.

El director general del IMCUFIDE, Pablo César Sánchez Silva, celebró esta primera edición de este evento deportivo.

“Con la promoción del deporte abonamos cada día a la construcción de la paz en nuestra sociedad. Todos los que formamos parte del IMCUFIDE estamos muy orgullosos de este esfuerzo que entregó una gran tarde de diversión y convivencia a las y los morelianos”.

Eduardo Martínez se alzó como el corredor más veloz de la jornada, al quedarse con el título de la categoría Libre en la distancia de 10 kilómetros, mientras que en el segundo lugar arribó Ángel Suárez y cerró el podio de ganadores Alejandro Jiménez.

En la rama femenil de 5 kilómetros, Mariana Castro mostró buen ritmo, lo que le valió para ser la primera mujer en cruzar la línea de meta; Diana Ayala y Yolanda Medina completaron la tercia de ganadoras.

Los ganadores de todas las categorías se repartieron una bolsa de premios en efectivo que ascendió a 39 mil pesos, además de recibir un reconocimiento por su destacada actuación; además, todos los participantes recibieron una medalla por ser parte de esta primera edición.

Con este gran evento, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sigue abonando en la construcción de la Paz, desde la realización de eventos que promueven la cultura, el deporte y la sana recreación.