Uruapan, Mich.- 08 de octubre de 2025.- Un hombre que conducía una camioneta resultó gravemente herido al ser blanco de una agresión armada en el estacionamiento del restaurante “El Rincón de Aguililla”, a un costado de la Presidencia Municipal de Uruapan.

Sobre el violento hecho se supo que minutos antes de las 10:00 horas, el ofendido presuntamente salió del establecimiento ubicado sobre la Avenida Chiapas y subió a su camioneta Volkswagen Touareg de color negro, instante en que sicarios motorizados se aproximaron y le dispararon.

Algunos testigos reportaron los hechos al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al susodicho y lo trasladaron de emergencia a un hospital; su vehículo presentaba al menos 5 impactos de bala.

Elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo en busca de los agresores, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso.

En tanto que la identidad de la víctima no fue expuesta, únicamente se mencionó que su estado de salud fue reportado como delicado.