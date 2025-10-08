Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) subraya que las mujeres pueden reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad con la adopción de un estilo de vida saludable.

La SSM invita a todas las mujeres a mantener un peso saludable, especialmente después de la menopausia, ya que el tejido graso produce estrógenos que pueden estimular el crecimiento de células cancerosas.

Se recomienda realizar un mínimo de 30 minutos de ejercicio al día, esto ayuda a regular los niveles hormonales y fortalece el sistema inmunológico; además consumir una dieta balanceada rica en fibra, frutas y verduras, ya que estos alimentos aportan antioxidantes que protegen las células.

También es fundamental reducir o evitar el consumo de alcohol y tabaco, ya que son factores de riesgo bien documentados que aumentan significativamente las probabilidades de desarrollar cáncer de mama.

Además de modificar los hábitos, es crucial que las mujeres acudan a las unidades de salud para la detección oportuna de este padecimiento. Se recomienda realizar la autoexploración a partir de los 20 años, preferentemente al quinto día de la menstruación; la exploración clínica en centros de salud a partir de los 25 años y la mastografía como estudio clave para mujeres entre 40 y 69 años.