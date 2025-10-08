Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- En rueda de prensa llevada a cabo esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó los avances en el combate al delito de homicidio doloso consolidando la tendencia a la baja de este ilícito con una disminución de 155 víctimas menos al comparar los primeros 9 meses del 2024 y con el mismo periodo del 2025.

Con la presencia del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, así como de mandos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la entidad, se destacó una disminución al pasar de mil 198 hechos a mil 43, lo que significa una reducción de un 12.9 por ciento.

“Estamos reduciendo la comisión de homicidios dolosos; en coordinación con las autoridades federales mantenemos un fuerte despliegue en los principales focos rojos de la entidad”, comentó Oseguera Cortés.

A su vez, derivado de los operativos interinstitucionales que realiza la Guardia Civil con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se ha logrado detener a 61 extranjeros en el presente año, mismos que están relacionados con actividades delincuenciales; también se abatieron a ocho criminales, durante el pasado mes, sumando un total de 112 delincuentes reducidos en el 2025.

También se presentaron los decomisos de 44 artefactos explosivos improvisados y de 44 armas de fuego todo durante el mes de septiembre.