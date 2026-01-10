Morelia, Michoacán, 10 de enero de 2026.- En el mes de febrero iniciará la entrega de tarjetas para la Beca Gertrudis Bocanegra, programa que beneficiará a más de 51 mil estudiantes de universidades públicas de Michoacán, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para transporte, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En las próximas semanas se dará paso a la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, para posteriormente iniciar con la dispersión del recurso a las y los beneficiarios, informó Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem).

Destacó que la entrega de las tarjetas se realizará directamente en las instituciones educativas, como resultado de una acción coordinada entre el instituto y la Coordinación de Becas, con el objetivo de informar de manera oportuna a las y los estudiantes sobre fechas, requisitos y horarios de entrega.

“Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de manera exclusiva para Michoacán, es histórico para la educación superior del estado, ya que reconoce a las juventudes como una prioridad nacional. Gracias a la convicción y visión educativa del gobierno que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se fortalece la permanencia escolar y se garantiza que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su centro educativo”, destacó.

Asimismo, señaló que entre las y los beneficiarios se encuentran estudiantes de institutos tecnológicos federales y descentralizados, universidades politécnicas y tecnológicas, así como de instituciones públicas como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de la Ciénega del Estado, las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, las Escuelas Normales y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, reafirmando el compromiso del Gobierno estatal con el acceso equitativo a la educación superior.