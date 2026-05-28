LA INICIATIVA QUE DEBERIA UNIR A TODOS

Fany Santiago | Analista

En días recientes los temas mediáticos han estado centrados en la narrativa derechista mal enfocada contra Sinaloa para disipar los errores de Chihuahua. Lo cierto que es que uno de los grandes temas que pueden dar certeza en tener candidatos y candidatas sin vínculos delictivos es la que envía a Presidenta Claudia Sheinbaum la cual esta ya en las cámaras y se ha convocado a periodo extraordinario para poder revisarla, analizarla y aprobarla, dando en este proceso legislativo la oportunidad incluso de unificar esfuerzos y esfumar falsas narrativas, pero esta requiere de voluntades para un mismo fin y es en este proceso donde se va a poder observar quien es quien más allá de los colores.

#VideoColumna 📹 Lo cierto que es que uno de los grandes temas que pueden dar certeza en tener candidatos y candidatas sin vínculos delictivos es la que envía a Presidenta @Claudiashein la cual esta ya en las cámaras. #Opinión @fanysantiagof pic.twitter.com/beX7P5sAEC — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 28, 2026

Esta propuesta que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la finalidad está pensada con la finalidad de poder establecer mecanismos para detectar a candidatos (as) a puestos de elección popular vinculados al crimen organizado. Es una de las cuatro iniciativas enlistadas en el temario avalado por la Permanente.

La parte medular de esa propuesta es crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, dentro del Instituto Federal Electoral (INE), dicha comisión deberá mantener plena comunicación coordinada e intercambio con los partidos políticos e instancias del Estado vinculadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.

En la exposición de motivos de esta iniciativa considera la evaluación será voluntaria para los partidos y para quienes aspiren a candidaturas. No será obligatorio para registrar candidaturas, sino una herramienta preventiva e informativa, a fin de detectar nexos con actividades delictivas antes de las postulaciones. Esta consideración salvaguarda los derechos político electorales pero también deja abierta la puerta a la detención responsable y obligatoria de la revisión detallada de perfiles como debe ser.

Los partidos podrán presentar listas completas o parciales de aspirantes a ser evaluados, pero deberán comprobar que éstos otorguen de manera expresa su consentimiento a la revisión de sus perfiles, establecer mecanismos como este obliga a todos los partidos a ser responsables, ya que no es una excepción hacia ningún color ser mas responsables con la ciudadanía y ofrecer perfiles que si responsan a las necesidades sociales y a la responsabilidad del cargo de representación popular que deseen ostentar.

La iniciativa de Sheinbaum contiene salvaguardas para proteger la presunción de inocencia y evitar afectaciones a pesquisas en curso, lo cual es parte de una revisión justa pero conforme a derecho, como lo había comentado generalmente en el párrafo anterior. Por ello, la comisión de verificación del INE sólo recibirá información sobre posible riesgo, sin expedientes, carpetas de investigación o información financiera específica.

Como parte del proceso que se plantea, una vez que reciba la valoración de las dependencias participantes, entre ellas la UIF que apoyará en lo relativo a comunicar sobre un “riesgo razonable” de vinculación con el narco, o en general la delincuencia organizada, lo notificará de manera confidencial al partido político o al aspirante independiente.

Si bien, en la narrativa todos los partidos están contra el narco, en las discusiones no habría impedimento para que se votará a favor, al contrario, esta sería la madre de las iniciativas que debería unificar a todas las bancadas legislativas tanto en la cámara federal como en el senado.

La decisión final sobre una candidatura queda en manos de cada fuerza política, indica la propuesta, y deja claro que la identificación de un “riesgo razonable” no equivaldrá a una acusación penal ni sustituirá facultades ministeriales o judiciales. Sin embargo, si durante las revisiones las autoridades detectan información relevante sobre posibles delitos, estarán obligadas a iniciar o continuar las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.

Y es aquí, donde se valorarán socialmente las voluntades políticas, porque luego hay personas con memoria corta y lengua larga pero si revisamos la historia de México ningún partido se queda con saldo blanco, por ello esta iniciativa es relevante, inteligente, estratégica y necesaria para dar resultados y garantías con responsabilidad política a la ciudanía, en donde por cierto cabe destacar que si hay voluntad esta es parte del reflejo real para mejorar las cosas y viene de la primer presidenta de nuestro país: Claudia Sheiumbaum. Al menos el primer paso era aprobarla en comisiones y eso ya sucedió el día de ayer.

Será en próximos días donde se podrá valorar quien es quien políticamente en las votaciones y discusiones: porque cuando se trata de proteger la democracia y la seguridad del país, ningún partido debería priorizar su narrativa por encima del bien común.