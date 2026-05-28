El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recibió en Palacio Municipal al Excelentísimo Embajador del Estado de Kuwait en México, Salah Suleiman Al-Haddad, en un encuentro diplomático donde se fortalecieron los lazos de amistad y se dialogó sobre las posibilidades de cooperación e inversión entre la ciudad y la nación árabe.

Durante la reunión, el alcalde dio la bienvenida al diplomático y destacó las fortalezas estratégicas de Morelia como una ciudad Patrimonio Mundial reconocida por la UNESCO y Ciudad Creativa de la Música, además de su ubicación privilegiada en el centro del país, conectividad logística y capacidad para atraer inversión.

“Morelia no solo es una ciudad hermosa para visitarla como turista, también es una ciudad con muchas ventajas competitivas para poder invertir. Tenemos infraestructura, conectividad, mano de obra calificada y un gobierno comprometido con la inversión y el desarrollo”, expresó el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Subrayó además que la capital michoacana se encuentra en una posición estratégica cercana al puerto de Lázaro Cárdenas, principal puerta de entrada comercial de Asia hacia México, lo que representa una oportunidad importante para el desarrollo económico y la atracción de nuevos proyectos internacionales.

Por su parte, el Embajador de Kuwait, Salah Suleiman Al-Haddad, reconoció el crecimiento y orden que observa en Morelia, así como el trabajo realizado por el Gobierno Municipal para impulsar el desarrollo de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“He escuchado mucho de Morelia, pero creo que está mucho mejor de lo que me habían platicado. La felicidad de la gente refleja el trabajo que se está haciendo en la ciudad. Veo un municipio ordenado, con buena infraestructura y con un gran futuro próspero”, destacó el diplomático.

Asimismo, el embajador felicitó al alcalde Alfonso Martínez por su administración y aseguró que compartirá con su gobierno las oportunidades de cooperación e inversión identificadas durante su visita.

“Felicito al alcalde por su trabajo, porque se nota el gran trabajo que está haciendo en la ciudad. Sin falta reportaré a mi gobierno las oportunidades de inversión y cooperación que existen aquí en Morelia y en Michoacán”, afirmó el Sr. Al-Haddad.

Luego de intercambiar saludos, el Presidente Alfonso Martínez entregó al embajador un libro sobre nuestra ciudad, Morelia, como presente. Por su parte, el diplomático obsequió al alcalde una dhow, embarcación tradicional árabe tallada en miniatura, símbolo de la rica historia y tradición marítima de Kuwait.