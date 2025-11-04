Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, destacó que el partido atraviesa una nueva etapa orientada a revitalizar el trabajo político desde el territorio, involucrando tanto a la militancia como a la ciudadanía interesada en participar activamente en la vida democrática del estado, mediante la conformación de Comités de Base en toda la entidad.

“Habrá convocatorias públicas en cada sección electoral del estado de Michoacán”, informó Ocampo, al tiempo de convocar a la militancia, simpatizantes de izquierda y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo. “Estaremos construyendo los comités de base y vamos a estar en el territorio, haciendo el llamado a la militancia y también a la sociedad en general para que participen”, subrayó.

Con este acuerdo aprobado por la Asamblea Estatal, el PRD Michoacán fortalece su estrategia de trabajo de proximidad, apostando por una estructura organizada que permita escuchar, acompañar y representar las causas sociales del pueblo michoacano. Ocampo explicó que los comités seccionales fungirán como el enlace directo entre la dirigencia estatal y las comunidades, con la misión de fomentar la participación ciudadana y consolidar los principios del partido en cada región.

La Asamblea Estatal, celebrada el pasado 26 de noviembre, congregó a representantes de todos los municipios y distritos del estado, quienes coincidieron en que la reconstrucción del PRD Michoacán parte del fortalecimiento de su base militante y de la vinculación con las problemáticas locales.

En ese contexto, Octavio Ocampo enfatizó que el PRD Michoacán mantiene presencia en cada rincón del estado, y que este nuevo ciclo de trabajo territorial tiene como objetivo refrendar el compromiso del partido con la pluralidad, la democracia y el bienestar social.

El dirigente perredista subrayó que esta reorganización territorial representa no solo un proceso interno, sino también una invitación abierta a reconstruir el vínculo con la ciudadanía, reafirmando que el PRD continúa siendo un actor vivo, activo y comprometido con las causas de Michoacán.