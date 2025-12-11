Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Un tráiler chocó contra una camioneta sobre el Libramiento Sur y la proyectó contra cuatro vehículos que estaban sobre la avenida Periodismo, en sentido hacia el citado periférico, informaron autoridades policiales. El incidente dejó al menos seis personas heridas, afortunadamente ninguna de gravedad.

*Reporte del percance moviliza a rescatistas *

Lo anterior ocurrió durante la tarde de este jueves en las mencionadas vialidades, en las cercanías de la colonia Jardines de Torremolinos, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron bomberos estatales y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes atendieron a las personas lastimadas. Ninguna requirió traslado hospitalario, aunque algunas sufrieron crisis nerviosa.

Vehículos participantes

De acuerdo con datos obtenidos en el trabajo periodístico, las unidades involucradas son las siguientes:

Tractocamión Kenworth, color negro, con matrícula 77BH6A.

Camioneta Chevrolet HHR, color arena, con matrícula sonorense WGP974B.

Volkswagen Jetta, color café, con placa PKM596E.

Camioneta Nissan X-Trail, color plata, con láminas PPR982A.

Auto Volkswagen Gol, color plata, con placas PTT308C.

Nissan Sentra, color blanco, con matrícula PTF092A.

GC de Seguridad Vial se encarga del peritaje

Agentes de la Guardia Civil de Seguridad Vial también arribaron a la escena, aseguraron el tráiler y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Además, solicitaron el apoyo de grúas para retirar los automotores siniestrados.