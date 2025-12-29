Morelia, Mich.- Lunes 29 de diciembre de 2025.- Un hombre ultimado a balazos fue encontrado en un desnivel cubierto de vegetación, ubicado a la orilla del camino de terracería conocido como Del Salto y/o calle Francisco López, en las inmediaciones de la Antigua Carretera a Pátzcuaro, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por unas personas durante la mañana de este lunes, quienes lo reportaron al número de emergencias 911. Dicha vialidad rústica conecta la Tenencia Morelos con la colonia San José del Cerrito.

Al sitio arribaron patrulleros municipales y estatales, quienes, apoyados por paramédicos de Rescate, confirmaron el deceso del individuo. Las fuentes comentaron que el interfecto posteriormente fue identificado como Jorge D., de 40 años de edad, al parecer vecino de San José del Cerrito.

Los oficiales acordonaron el área, pues en el suelo estaban regados varios casquillos percutidos. El caso fue alertado a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se encargó de las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.