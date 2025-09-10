Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- El Séptimo Festival del Torito Tradicional llega a la Casa de la Cultura de Morelia el sábado 20 de septiembre. En esta fiesta gratuita y abierta a toda la familia, 30 toritos de petate de colonias, una tenencia y municipios de Michoacán se darán cita para celebrar esta tradición.

En rueda de prensa, la secretaria de Cultura del Estado, Tamara Sosa, destacó que este encuentro se ha consolidado como una tradición que fortalece la convivencia familiar y comunitaria. “La Casa de la Cultura es un espacio de puertas abiertas, que la gente ha hecho suyo, y agradecemos la confianza de quienes mantienen viva esta celebración”, expresó.

El organizador del festival, Armando Pinto Anguiano, informó que este año se contará con la participación de toritos invitados de Copándaro, Álvaro Obregón y Queréndaro, además de rendir homenaje al personaje del Apache, con la entrega de 12 reconocimientos a quienes han dedicado su vida a esta comparsa.

El programa iniciará con un desfile a las 14:30 horas desde la Pila del Ángel hasta la Casa de la Cultura, donde a las 16:00 horas comenzarán las comparsas. La directora del recinto, Deyanira Pérez Rosas, recordó que cada edición congrega a miles de asistentes e invitó a disfrutar de esta fiesta en un ambiente seguro y familiar.

En el marco del festival también se realizarán actividades complementarias, como la exposición de toritos en miniatura, y una conferencia sobre la evolución del personaje del Apache, desde sus orígenes hasta la actualidad.

En la presentación también participaron Juan Manuel Iriarte Méndez, director de Formación y Educación de la Secum, y el creador de toritos tradicionales Juan Carlos Campos, quien agradeció el respaldo de la dependencia y subrayó la importancia de que las nuevas generaciones continúen con esta práctica popular.