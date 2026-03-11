Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026 . Como parte del proceso de consolidación del Nuevo Poder Judicial de Michoacán, el Órgano de Administración Judicial aprobó recientemente dos reglamentos orientados a fortalecer la organización administrativa y la operación de áreas estratégicas de la institución.

Se trata del Reglamento de la Comisión de Administración del Órgano de Administración, así como el de la Coordinación de Gestión del Sistema de Justicia Oral Laboral, instrumentos normativos que establecen disposiciones para la organización, funcionamiento y atribuciones.

El primero regula la integración y funcionamiento del órgano encargado de analizar y dictaminar lo relacionado con la planeación, control y vigilancia de los recursos institucionales, así como de proponer medidas para el adecuado funcionamiento administrativo del Poder Judicial.

El segundo establece las bases para la organización y operación de la unidad técnica, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento, modernización y mejora continua de los juzgados laborales, mediante la evaluación permanente de su desempeño, la implementación de herramientas tecnológicas y la optimización de los procesos tanto administrativos como jurisdiccionales.

Con la aprobación de estos reglamentos, el Órgano de Administración Judicial continúa avanzando en la construcción del marco normativo que regirá la actuación de los nuevos órganos del Poder Judicial del Estado, con el propósito de garantizar un funcionamiento institucional ordenado, eficiente y acorde con las disposiciones legales vigentes.

Conoce detalles de los Reglamentos en el apartado de Normatividad en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx