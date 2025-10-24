Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dio inicio formal a la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables de la población contra los principales virus respiratorios que circulan durante los meses de frío.

En todo el sector salud, que incluye a la SSM, el IMSS, ISSSTE, y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, se disponen de un millón 352 mil 389 dosis de la vacuna contra la influenza. Estas dosis serán aplicadas de forma totalmente gratuita en todas las unidades médicas de la entidad.

La población prioritaria para recibirla incluye a niñas y niños de seis a 59 meses, a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y a todas aquellas personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como son afecciones cardiacas, EPOC o asma, diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

También se estará vacunando contra el COVID-19, con los biológicos actualizados de tecnología ARNm de las farmacéuticas Moderna y Pfizer, que están diseñadas para ofrecer una protección reforzada contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente.

Para prevenir enfermedades como la neumonía, principalmente en adultos mayores, quienes son los más susceptibles a las complicaciones graves durante la temporada invernal, se aplicará la vacuna contra el neumococo.

La SSM exhorta a la población a acudir a su centro de salud más cercano para recibir las vacunas, ya que la inmunización temprana es la medida más efectiva para reducir complicaciones graves, es importante llevar la Cartilla Nacional de Salud para un registro adecuado y la verificación del esquema de vacunación.