Uruapan, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- Como parte de las estrategias derivadas del Plan Michoacán para fortalecer el financiamiento de emprendimientos y empresas del campo y la agroindustria, se reunieron el director nacional de Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), Jesús Alan Elizondo Flores; el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero, y el director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña.

Los funcionarios acordaron ampliar e impulsar el desarrollo agroindustrial y agrícola a través de esquemas de financiamiento con subsidio a tasa de interés que permitan adaptarse a las necesidades reales de las y los productores. La reunión se realizó en Uruapan, en el marco del 18 Congreso Nacional de Productores del Sistema Producto Aguacate, no obstante las acciones tendrán impacto para toda la cadena productiva de los diversos sistemas del sector primario y la agroindustria.

El titular de la Sader destacó la importancia de que los financiamientos vayan acompañados de prácticas agroecológicas y sostenibles, aprovechando la experiencia técnica de la institución, así como el acompañamiento financiero de FIRA y Sí Financia.

Por su parte, el titular de Sí Financia, resaltó que, a través de esta alianza, las instituciones se comprometen a fortalecer al campo michoacano mediante soluciones integrales que combinen financiamiento, asesoría y prácticas de producción innovadoras.

Finalmente, el director nacional de FIRA subrayó que la encomienda principal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, radica en financiar proyectos con sostenibilidad e inclusión financiera, y destacó además que las tres dependencias participan en el Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural (PROEM) y el Programa para la Inclusión Financiera de Población Prioritaria (PROIF) con montos de financiamiento desde los 83 mil hasta los 33 millones de pesos, con la idea de generar sinergias y mejorar los subsidios para abonar a las tasas de interés de los programas.