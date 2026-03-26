Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que a través de las obras estatales que se construyen en Morelia, la economía local crece y se potencia al generar 8 mil empleos directos e indirectos con proyectos de infraestructura vial y movilidad, rehabilitación carretera, espacios educativos y deportivos, entre otros.

El mandatario compartió que de esa cantidad, 2 mil son trabajadores directos y 6 mil indirectos que laboran en proyectos de las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Agregó que de esta manera se incrementa el desarrollo local y regional en beneficio de más familias y del sector económico y productivo de Morelia y sus alrededores.

Reiteró que de forma histórica, su administración invierte sin deuda pública 10 mil millones de pesos en obras para mejorar la movilidad y seguridad vial en Morelia, así como la infraestructura educativa, deportiva y hospitalaria.

Mencionó por ejemplo la construcción del teleférico, el segundo anillo periférico, los puentes superiores vehiculares Eréndira, Independencia, Catrinas y el de salida a Pátzcuaro, la modernización del Planetario de Morelia, así como otros proyectos que se ejecutarán este mismo año.