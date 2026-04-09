Morelia, Mich.- Jueves 09 de abril de 2026.- Un incendio se registró en el área de residuos de una fábrica de tostadas y frituras ubicada en la colonia Granjas del Maestro, al norte de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en el referido negocio, localizado en la calle Benito Juárez, entre Maestro Juan Delgado y Maestro Aparicio Sánchez. De inmediato, el siniestro fue combatido y controlado por los empleados; además, algunos vecinos que vieron el humo solicitaron ayuda.

Posteriormente, arribaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes enfriaron los rescoldos para evitar el resurgimiento del fuego. En el lugar quedó calcinado material como cartón, plástico y otros desechos. Por fortuna no hubo grandes daños materiales y tampoco personas lesionadas.

AGENCIA RED 113