Servicio Universal de Salud en México

Fany Santiago, analista

Hoy en día más allá de platicar sobre políticas públicas y analizarlas considero debemos desglosar las expectativas y alcances de las mismas, es determinante lo que la sociedad demanda a sus representantes y recordar que esto mismo debe ser ponderado reflejando las necesidades sociales y los derechos a los cuales todo ciudadano tiene derecho, sin dudarlo uno de ellos es el acceso a los servicios de salud y como se puede garantizar este para toda la población…y es justo ahí donde entra la innovación de generar acciones y políticas públicas que lo garanticen, y sin duda existe una alta expectativa a garantizar servicios que abonen y garanticen la atención para el bienestar social. Ya que si investigamos un poco en otros países los indicadores del 2025-2026 mencionaran que los países con los mejores sistemas de salud del mundo se caracterizan por una alta cobertura universal, infraestructura avanzada y excelente calidad de atención, destacando Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón, España, Suiza y los Países Bajos. Estos sistemas combinan, en diversos grados, financiación pública, seguros obligatorios y un fuerte enfoque en la medicina preventiva.

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Han sido muchos años de un histórico sistema en los servicios de salud donde la población más afectada es la de menores recursos en donde lamentablemente se vive la mayor complejidad de las distancias, el transporte y encontrar su centro de salud de adscripción que no siempre es el más cercano a su hogar, que si este el medicamento completo que le indico su médico o si tienen o no la especialidad requerida en su sede asignada según su derechohabiencia y este tema ocurre en todo el país.

Una expectativa alta a esta situación da como resultado un programa que transforme el acceso a los servicios de salud en México, en donde se pueda acceder con mayor facilidad y cercanía, una respuesta a ello es la innovación para tener un servicio universal de salud en donde esta iniciativa incluirá al IMSS, ISSSTEE e IMSS-Bienestar, considerando esto un paso importante para ampliar los servicios públicos a los derechohabientes, esto permitirá por conducto de la credencialización al Servicio Universal de Salud que todos los ciudadanos derechohabientes pueden ingresar a cualquiera de las instituciones mencionadas para recibir atención médica, medicamentos, estudios y otros.

De acuerdo con la información compartida por la presidenta Sheinbaum Pardo, este proceso comenzará con la población mayor de 85 años, quienes a partir del próximo 13 de abril y hasta el 30 del mismo mes, podrán registrarse en los módulos que serán publicados en la plataforma gob.mx/bienestar, generar acciones que abonen a la accesibilidad hablan de un gobierno digital con claridad y funcionalidad de acceso para la población en general.

Dentro de la planeación, implementación y desarrollo que implica esta política pública se encuentran varios ejes que todas debemos conocer: para el 1 de enero de 2027 comenzará la primera etapa del intercambio de servicios entre instituciones que contemplan los siguientes: Atención universal en Urgencias y continuidad de hospitalización, Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; Implementación del Código Infarto con servicios de hemodinamia; Implementación del Código Cerebro para eventos cerebrovasculares; Universalización de atención y diagnóstico para cáncer de mama; Continuidad de Tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes; Vacunación; Consultas de Atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

Y derivado de la emisión de fuentes oficiales se comenta que será en el segundo semestre de 2027 iniciará el intercambio de servicios especializados, mientras que, en 2028, se implementará el surtimiento universal de recetas médicas, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada y el primer nivel de atención de manera abierta para padecimientos crónicos, en donde la credencialización vendrá acompañada de una aplicación móvil que en 2026 y permitirá acceder a una versión digital de la credencial, consultar en tiempo real la derechohabiencia y la visualización de unidades de salud y hospitales disponibles. En 2027 permitirá gestionar citas; información para servicios específicos; historial médico y expediente digital; seguimiento de Salud Casa por Casa; salud digital con IA y teleconsulta.

Sin duda nuestro País ha sido de los más rezagados en modernizar y acercar los servicios de salud a la población en donde cabe destacar y reconocer que esta iniciativa Federal anunciada por la Presidenta Claudia Sheiumbaum pondera las principales necesidades solicitadas por la población para poder acceder con mayor facilidad a los servicios de salud cubriendo así un alta cobertura universal de los mismo, es por ello que los gobiernos deben escuchar a la gente, ser empáticos con las necesidades y llevar a cabo iniciativas funcionales que abonen a transformar acciones en mejoras para la población, prueba de ello es esta iniciativa de la presidenta, y dar seguimiento para poder seguir transformando los servicios del salud esperando se incremente el fortalecimiento de una infraestructura avanzada y una excelente calidad en la atención a la población para poner a México entre los mejores países del mundo con cobertura de salud, este es un primer paso que se espera sea un eje transformador para la población.