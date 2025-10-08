Zamora, Mich.- 07 de octubre de 2025.- Un joven comerciante que se encontraba en su negocio de venta de tortas resultó herido de gravedad al ser agredido con disparos de arma de fuego, por criminales que se dieron a la fuga, en esta demarcación de Zamora.

Un reporte ciudadano fue el alertó sobre una persona lesionada a balazos en la gasolinera ubicada en la Avenida Juárez esquina con Luis Méndez de la colonia Adolfo López Mateos.

Oficiales de la Policía Municipal se trasladaron al sitio donde únicamente encontraron rastros de líquido hemático y algunos casquillos percutidos junto a un carrito de venta de comida, por lo que delimitaron la zona.

Los patrulleros fueron notificados que un muchacho herido había sido trasladado en una camioneta particular hasta un nosocomio privado para recibir atención médica.

Los uniformados acudieron al sanatorio y le brindaron guardia policial a José Antonio C., R., de 28 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, el cual presentaba impactos en el abdomen y tórax.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de la agresión donde recolectaron algunos casquillos percutidos calibre 380, después se dirigieron al nosocomio para recabar testimonios e inicias la respectiva carpeta de investigación.