Zamora, Mich.- 14 de noviembre de 2025.- Un trabajador de la tienda departamental Walmart Zamora, resultó lesionado al ser atacado a balazos mientras se encontraba laborando, por un sujeto que logró darse a la fuga a bordo de un taxi.

Respecto al hecho violento se pudo conocer, que anoche en el número de emergencias se recibieron varios reportes sobre una agresión armada en las inmediaciones de Plaza Ana, a un costado de la calzada Zamora – Jacona.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al sitio, donde fueron notificados que al interior de la citada tienda se encontraba una persona lesionada.

Los uniformados solicitaron una ambulancia, enseguida llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a Alejandro H., de 49 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, mismo que fue canalizado a un hospital para su atención.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al citado establecimiento para realizar la recolección de indicios y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación. Hasta el momento el móvil del ataque es desconocido.