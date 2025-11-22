Uruapan, Mich.- 22 de noviembre de 2025.- Un hombre resultó levemente lesionado al sufrir un accidente, en el que el vehículo que tripulaba, tras una aparente falla mecánica golpeó contra una barrera metálica de contención y terminó por fuera de la carpeta asfáltica.

El incidente vial ocurrió en el kilómetro 1+000 del Ramal Uruapan ya en las cercanías con el entronque de la Autopista Siglo XXI, donde quedó dañado un Volkswagen Jetta de color gris, con placas HFA-085-F del estado de Guerrero

Para atender la emergencia en el sitio se presentaron paramédicos de Ambulancia Ambumed y el personal de Autopistas Michoacán, mismos que atendieron en el lugar a Anacleto M., de 60 años de edad y vecino de San Ángel Zurumucapio.

En las labores de auxilio apoyaron integrantes de Auxilio Vial, en tanto que los elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones realizaron los peritajes respectivos, para que la autoridad competente determine responsabilidades.