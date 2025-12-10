Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inaugurará la exposición multidisciplinaria “Ernesto Ríos. Retrovisión 2000-2025”, el 11 de diciembre a las 18:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce” (Macaz). El recorrido visual reúne 25 años de investigación artística en torno a la ciencia, memoria y estructuras que organizan la vida cotidiana.

La muestra integra más de 30 piezas en distintos formatos, entre ellos pintura, escultura y cerámica elaborada en técnica raku, donde se entrelazan elementos geométricos y orgánicos que evocan la tensión entre lo racional y lo espontáneo. El proyecto ofrece además un reencuentro con obras que el artista presentó hace 17 años en el mismo Macaz, y que hoy dialogan con su evolución conceptual.

Ernesto Ríos, artista de origen morelense con sólida trayectoria internacional, combina en su trabajo materiales tradicionales, medios tecnológicos e interactivos, explorando las intersecciones entre arte, arquitectura, filosofía y ciencia. Ha participado en más de 70 exposiciones colectivas y 29 individuales en México y el extranjero, y es el primer latinoamericano en recibir el Premio en Artes Visuales Siemens-RMIT (Australia, 2010).

La inauguración estará precedida por un conversatorio a las 17:00 horas, con la participación del autor y de María de los Ángeles Valencia Colín, directora del Macaz y curadora. El acceso será gratuito.

“Ernesto Ríos. Retrovisión 2000-2025” permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026, invitando a las y los visitantes a descubrir nuevas lecturas sobre el tiempo, el espacio y los lenguajes de la vida.