Morelia, Michoacán, 12 de marzo del 2026.- El Programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, implementado por la Secretaría del Bienestar (Sedebi) que encabeza Andrea Serna Hernández, atiende actualmente a 381 familias activas en 83 municipios del estado y ha beneficiado históricamente a 780 familias desde su creación en 2022. Este apoyo mensual de 4 mil pesos no representa un gasto público, sino una inversión de vida para que las infancias continúen su tratamiento oncológico sin que la falta de recursos sea un obstáculo.

El recurso se entrega de manera directa, sin personas intermediarias, mientras la niña, niño o adolescente menor de 18 años se encuentre en tratamiento o en seguimiento médico, hasta por tres años posteriores a su conclusión. Los principales usos del apoyo son transporte a centros médicos, medicamentos y alimentación, lo que contribuye a disminuir la deserción terapéutica y a garantizar continuidad médica.

Nueve de cada diez personas beneficiarias se vieron obligadas a dejar su empleo para cuidar de forma permanente; de ellas, la mayoría son mujeres que dedican, en promedio, 36.7 horas semanales a esta labor. Esta carga económica ha llevado al 24 por ciento de las familias a reducir gastos esenciales o endeudarse. Por ello, el programa dignifica a madres y padres como sujetos de derecho, fortaleciendo su economía para que su única batalla sea por la salud, y no contra la falta de recursos.

El modelo implementado en Michoacán demostró que la transferencia directa incide en la permanencia de los tratamientos, por lo que el Gobierno de México implementa desde 2025 el Programa de Apoyo a las Familias de Niñas y Niños con Cáncer sin seguridad social, retomando esta visión humanista.

Para registro, las personas interesadas pueden consultar el directorio de coordinadoras y coordinadores regionales en https://bienestar.michoacan.gob.mx/ o comunicarse al 44 31 85 79 89. La convocatoria permanece abierta en los 113 municipios del estado.