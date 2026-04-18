En colaboración con la Embajada de Francia en México y Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas, la Senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, presentó la campaña “Proteger la Dignidad” y un micrositio que acerca información clara y útil para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Durante su intervención, la legisladora destacó que la dignidad humana no se otorga ni se condiciona, y que protegerla implica garantizar la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad.

“Proteger la dignidad es proteger la vida. No podemos hablar de democracia si quienes defienden derechos o ejercen el periodismo lo hacen en riesgo”, afirmó.

Ascencio subrayó que la campaña busca reconocer la labor de quienes defienden derechos y generar conciencia sobre la urgencia de garantizar su seguridad en un contexto marcado por la violencia y la impunidad.

Asimismo, destacó el micrositio como una herramienta útil para acceder a información clara sobre mecanismos de protección, rutas de acción y marcos normativos a nivel estatal y federal.

La senadora también hizo un llamado a no normalizar las agresiones y a fortalecer la coordinación entre autoridades, sociedad civil y academia.

“Las agresiones no pueden normalizarse. Nos obligan a actuar con responsabilidad y con voluntad política”, señaló.

Finalmente, reconoció el trabajo de organizaciones, periodistas y comunidades que continúan defendiendo derechos pese a los riesgos.

“Proteger a quienes defienden es responsabilidad del Estado, pero también un compromiso de toda la sociedad”, concluyó.