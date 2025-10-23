Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó los trabajos de recuperación del Bosque Morelos, ubicado al norte de la ciudad.

El proyecto de rescate del Bosque Morelos contempla la mejora del suelo, la producción de composta y acciones de reforestación, además de que ya alberga un nuevo vivero municipal, que será el cuarto en funcionamiento en la ciudad. Este vivero fortalecerá las labores de conservación ambiental y permitirá producir más especies para reforestar Morelia.

Este lugar pronto estará listo para recibir a las y los vecinos del municipio, especialmente del norte de la ciudad, destacó el alcalde, al constatar los avances en la rehabilitación.

A través de la Dirección de Parques y Jardines, el Bosque Morelos será un espacio integral, educativo y recreativo, diseñado para recibir tanto a grupos escolares, como a familias y personas que buscan ejercitarse, caminar o disfrutar de la naturaleza.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el medio ambiente y con el mejoramiento de los espacios públicos, en beneficio de las familias morelianas.