Uruapan, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- Como parte del operativo Blindaje Uruapan, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales, mantiene activas cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), fortalecidas por más de 150 elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la SSP, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y agentes de investigación intensificaron su presencia en la demarcación, con sistemas de prevención y vigilancia desplegados por aire y tierra.

También se mantienen acciones preventivas en la serranía del municipio y, en puntos estratégicos, se realizan tareas de inteligencia para combatir de manera frontal todo hecho que vulnere el bienestar de la población.

Estas labores se complementan con el monitoreo permanente que se realiza desde el subcentro Uruapan del C5 Michoacán, a través de las cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.