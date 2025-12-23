Morelia, Mich., a 22 de diciembre de 2025.- Las Comandancias de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que en el marco del “Plan Michoacán por la paz y la justicia” y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, el 20 de diciembre del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones de la localidad El Moreno, municipio de Villamar, Mich., localizaron lo siguiente:

26 Armas de fuego (4 largas y 22 cortas).

8 Cargadores.

Un vehículo.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.