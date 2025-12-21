Morelia, Michoacán, 21 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a priorizar la salud mental y el autocuidado durante las festividades de fin de año. Si bien esta temporada suele asociarse con la celebración, la dependencia reconoce que factores como el manejo de duelos, dificultades económicas o presión social pueden incidir en el bienestar emocional, por lo que pone a disposición sus servicios de atención especializada.

Para afrontar este periodo con equilibrio y conciencia, la SSM sugiere priorizar las actividades y compromisos financieros que promuevan un bienestar genuino. Se recomienda a la ciudadanía gestionar las expectativas externas de manera saludable.

Asimismo, la institución señala que es válido experimentar sentimientos de nostalgia o melancolía, especialmente ante la ausencia de seres queridos. En este sentido, se exhorta a la población a no reprimir sus emociones y a buscar acompañamiento profesional en los centros de salud o líneas de atención especializada en caso de identificar que estos sentimientos interfieren con su vida cotidiana.

Finalmente, durante la temporada de festividades es fundamental mantener hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica diaria de actividad física y un descanso reparador de entre seis y ocho horas. Estas medidas coadyuvan a que el organismo y la mente gestionen de mejor manera el estrés y la ansiedad.

Si los sentimientos de tristeza o ansiedad persisten por más de dos semanas e interfieren con la vida diaria, es crucial buscar ayuda profesional, para ello, la SSM pone a disposición de la población la línea Hablemoos en los teléfonos 443 314 1617 y 443 315 9037, donde se brinda orientación, contención y atención oportuna las 24 horas, los 365 días del año.

Adicionalmente, en Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora, la SSM cuenta con cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), que ofrecen servicios gratuitos especializados y comunitarios para el manejo del estrés y adicciones.