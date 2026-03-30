Morelia, Mich.- 30 de marzo de 2026.- Luego de la reanudación de audiencia inicial en seguimiento al procedimiento a un adolescente de 15 años de edad por el delito de feminicidio de dos maestras, un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, resolvió vinculación a proceso.

La audiencia se realizó la tarde de este lunes, en la ciudad de Morelia luego de que el jueves pasado la defensa del menor infractor solicitara la duplicidad del término.

Luego de valorar los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez resolvió vincular a proceso al adolescente por el feminicidio en agravio de María del Rosario Sagrero, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla, de 37, a quién impuso medida cautelar de internamiento preventivo y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.

Conforme a lo que se establece actualmente en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en caso de ser hallado culpable del delito que se le imputa, Osmar N., podría alcanzar una pena de hasta tres años, lo que ha generado debate e inconformidad en distintos sectores sociales debido a la magnitud del crimen.

Es de recordar que la mañana del martes 24 de marzo, Osmar llegó a la preparatoria Anton Makárenko, en la zona Centro de Lázaro Cárdenas, sacó un rifle AR-15 de una funda para guitarra y de manera directa disparó por la espalda, en la nuca a una de las docentes en el área de acceso del inmueble.

Acto seguido el adolescente atacó a la otra maestra que estaba en el sitio, misma que trató de ponerse a salvo, logrando impactarla en 7 ocasiones. En total el imputado realizó 14 disparos de acuerdo con los casquillos embalados por las autoridades.

Algunos jóvenes al notar que el atacante había vaciado las municiones del fusil, lo aseguraron y pidieron ayuda al servicio de emergencias. En el área también fue incautada una mochila del menor en la que se localizaron 47 cartuchos útiles calibre 5.56.

Hasta el momento no se ha determinado cómo tuvo acceso Osmar al fusil, toda vez que únicamente ha referido que lo tomó de su domicilió, mientras que sus familiares refieren desconocer su procedencia.

😱 El estudiante de la prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que mató a sus dos profesoras, grababa historias mostrando armas, justo previo al ataque. https://t.co/8mgiqWpPhk pic.twitter.com/ZloopAKz18 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 24, 2026

AGENCIA RED 113