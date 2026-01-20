Zamora, Michoacán, 20 de enero de 2026. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo una reunión de trabajo con empresarias y empresarios de la región Zamora, a quienes expuso las acciones institucionales que se impulsan para fortalecer la certeza jurídica, mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y contribuir al desarrollo económico del estado.

“La impartición de justicia es un factor clave para el fortalecimiento de las actividades empresariales, por lo que estos recorridos regionales tienen como propósito escuchar de manera directa a los distintos sectores productivos y atender sus inquietudes; en el nuevo Poder Judicial estamos consolidando una justicia más eficiente y expedita, mediante diversas líneas estratégicas, entre ellas el impulso a la justicia digital, que iniciará como proyecto piloto en Morelia y que, una vez evaluada, podrá replicarse en otras regiones del estado”, expresó.

Acompañado de la magistrada de la Sala Unitaria Penal Regional, Laura Elena Alanís García, así como por las magistradas Dalia Álvarez Vega, Viridiana Villaseñor Aguirre y el magistrado Javier Cervantes Martínez, integrantes de la Sala Colegiada Civil Regional, Gama Coria anunció que durante este año se proyecta la culminación de la Ciudad Judicial de Zamora, a desarrollarse en dos etapas mediante un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), con el objetivo de rehabilitar áreas existentes y concluir la obra civil pendiente, con lo cual esta región contará con instalaciones funcionales y accesibles para la ciudadanía.

Asimismo, realizó el primer compromiso con el sector empresarial de la región, consistente en que juezas y jueces laborales capaciten a las abogadas, abogados y responsables de recursos humanos de las empresas, de manera que cuenten con mayores herramientas para atender adecuadamente los asuntos laborales, generando beneficios tanto para las personas trabajadoras como para las empleadoras.

Finalmente, conversó sobre el trabajo que realiza el Tribunal de Disciplina Judicial, al cual se pueden acercar y presentar quejas o denuncias en caso de detectar actos indebidos, recordando que incluso pueden ser de manera anónima; subrayó la importancia de mantener una comunicación permanente y trabajar en conjunto debido a que el sector empresarial es un actor fundamental para el fortalecimiento institucional, la paz y el desarrollo de Michoacán.