Lázaro Cárdenas, Michoacán a 20 de enero de 2026.- Desde el municipio de Lázaro Cárdenas, el dirigente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, sostuvo que el partido alcanzará triunfos electorales en la región costa durante los comicios de 2027. Para lograrlo, conminó a la militancia a retomar las calles y fortalecer el diálogo con la ciudadanía “para platicar de todo lo que está pasando en el país”.

Recordó que el PRD Michoacán es el partido de la verdadera izquierda de México, “lo que nos hace distintos a otros partidos políticos. Podemos coincidir en temas como la necesidad de contar con programas sociales”, señaló, al referirse particularmente a la pensión universal para personas adultas mayores, una propuesta que emanó del PRD y que representa un acto de justicia social. Explicó que este apoyo responde a la realidad de miles de adultos mayores que no tuvieron un empleo formal a lo largo de su vida y, por tanto, carecen de la posibilidad de jubilación.

En un encuentro con la militancia del puerto, encabezada por la presidenta del Comité Municipal, Laura Carmona, Ocampo llamó a salir a las calles, informar sobre el trabajo que el partido realiza y escuchar a la ciudadanía, con quien el PRD Michoacán mantiene el compromiso de garantizar e impulsar sus derechos humanos, para que puedan acceder a un bienestar real.

Previamente, Laura Carmona destacó que el perredismo de Lázaro Cárdenas se está organizando para caminar junto con la ciudadanía rumbo a 2027, adelantando que el partido mantendrá presencia en cada colonia del municipio y en sus comunidades.