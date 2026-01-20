Zamora, Michoacán, 20 de enero de 2026.- El Gobierno de Michoacán, respetuoso del Estado laico, mantendrá una comunicación permanente con la Iglesia Católica, así como con las organizaciones religiosas, a fin de seguir colaborando en la ruta de la construcción de la paz.

Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien acudió, en representación del Gobierno de Michoacán, al inicio del ministerio del nuevo obispo de Zamora, monseñor Joel Ocampo Gorostieta.

Zepeda Villaseñor destacó que el diálogo con iglesias y organizaciones religiosas no es solo una formalidad institucional, sino una estrategia clave para fortalecer la paz y convivencia en las comunidades.

“Los representantes de la Iglesia son actores con raíces profundas en los barrios y pueblos; su voz importa a la hora de construir entendimiento y apoyar a quienes más lo necesitan”, señaló.

El encuentro, celebrado en la Catedral de Zamora, reunió a representantes populares y funcionarios de diversos niveles y municipios, además contó con la participación activa de líderes comunitarios.

El Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, refrendó su compromiso y cercanía con las organizaciones religiosas; desde apoyo a personas en situación de vulnerabilidad hasta la promoción de espacios de diálogo local.